Bez obzira na to dokle će stići na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi, gde ih očekuje polufinale sa Argentinom u sredu (21.00), reprezentativci Engleske odreći će se novca koji će im FIFA isplatiti kao nagradu za konačan plasman.

Sredstva će, kao i prethodnih godina, biti usmerena u humanitarne svrhe, nastavljajući praksu koja traje skoro 20 godina. Inicijativu su tada pokrenuli Dejvid Bekam, Stiven Džerard, Frenk Lampard i ostali lideri reprezentacije, a svaka naredna generacija engleskih fudbalera odlučila je da zadrži istu tradiciju.

Od 2007. godine na ovaj način prikupljeno je više od 20 miliona evra, koji su donirani različitim humanitarnim organizacijama. Engleski reprezentativci za svaki nastup u nacionalnom timu primaju oko 2.400 evra, uz dodatne bonuse, ali među njima vlada stav da je igranje za nacionalni tim pre svega privilegija i čast, a ne prilika za zaradu.