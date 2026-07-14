Od početka turnira mnogi su želeli da vide ovaj meč. Za mene su ovo dve najbolje ekipe na Svetskom prvenstvu. Ne plašimo se. Ako neko može da pobedi Francusku, to smo mi", rekao je mladi španski fudbaler Lamin Jamal uoči polufinala Mundijala protiv Francuske.

Francuska i Španija sastaju se sutra od 21 sat u Dalasu. Španci su dobili dva poslednja meča - prošle godine u polufinalu Lige nacija 5:4 i polufinale EP 2024 rezultatom 2:1, dok su Francuzi 2021. godine slavili u finalu Lige nacija 2:1.