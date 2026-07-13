Uoči polufinalnog duela Svetskog prvenstva između Engleske i Argentine, koji je na programu u sredu od 21 čas, argentinski mediji posebnu pažnju posvetili su zdravstvenom stanju Džuda Belingema.

Vezista Engleske bio je jedan od junaka četvrtfinalnog trijumfa nad Norveškom, ali je susret završio uz vidljive bolove. Tokom utakmice više puta se držao za levo rame, a isti pokreti primećeni su i nakon meča u miks zoni, kao i tokom razgovora sa selektorom Tomasom Tuhelom.

Problemi sa ramenom prate Belingema odavno, a zbog komplikacija je morao na operaciju. Argentinski mediji navode da se može primetiti kako engleski reprezentativac i dalje oseća nelagodnost, što je ponovo bilo uočljivo u završnici prethodnog meča.

Uprkos nevoljama, Belingem igra u sjajnoj formi i jedan je od ključnih igrača “gordog albiona” na ovom prvenstvu, pošto je na šest mečeva postigao isto toliko golova.