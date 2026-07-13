U polufinalu Svetskog prvenstva sastaju se Francuska - Španija i Engleska - Argentina.

Jedna od centralnih figura ovog Svetskog prvenstva svakako je bio i predsednik SAD, Donald Tramp, koji će i dodeliti pehar pobedniku zajedno sa Đanijem Infantinom.

Trampov pomoćnik za sva pitanja vezana za Mundijal Endru Đulijani, otkrio je za koga navija prvi čovek Amerike.

- Znate, ako već SAD ne mogu da osvoje titulu na svoju 250. godišnjicu, bila bi sjajna priča da Englezi u Americi osvoje naslov tokom naših slavlja. Engleska na titulu čeka 60 godina, tako da bi za njih bila predivna pobeda da osvoje turnir - rekao je Đulijani, pa se nadovezao:

- Apsolutno mislim da Engleska može da ode do samog kraja, jer su jedna od najboljih preostalih ekipa na turniru. Hari Kejn je najbolji strelac Engleske i ako osvoje turnir, on će biti glavni razlog za to - rekao je Đulijani, koji je istakao da je govorio i u Trampovo ime i u ime Bele kuće.