Salvadorski arbitar Ivan Barton biće glavni sudija na utakmici polufinala Svetskog prvenstva između Francuske i Španije, saopštila je danas Međunarodna fudbalska federacija (FIFA).



Salvadorski sudija je na ovogodišnjem Mundijalu sudio na tri utakmice Turska-Paragvaj, Japan-Švedska i Švajcarska-Kolumbija.



Bartonu će pomagati sunarodnik David Moran i Argentinac Antonio Pupiro. Četvrti sudija biće Šveđanin Glen Niberg, dok će rezervni sudija biti njegov sunarodnik Mahbod Beigi.



Utakmica polufinala SP između Francuske i Španije igraće se u sutra od 21 sat u Dalasu.



U drugom polufinalu u sredu igraće Argentina i Engleska u Atlanti.