Ovaj 25-godišnji fudbaler preminuo je dve nedelje nakon što je pomogao Južnoj Africi da se po prvi put u istoriji plasira u nokaut fazu Svetskog prvenstva.



Vlasti nisu objavile uzrok smrti.



- Centralna policija Kejptauna pokrenula je istragu nakon što je u subotu pronađeno telo 25-godišnjeg muškarca. Okolnosti u vezi sa ovim incidentom su pod istragom - navodi se u saopštenju policije dostavljenom agenciji Asošijeted pres.



Policija je navela da je telo pronađeno u subotu oko 11.00, ali nije iznela više detalja.



Adamsov otac, Huanito Adams, izjavio je u nedelju za južnoafričku televizijsku stanicu eNCA da porodica čeka rezultate obdukcije i da još nije napravila planove za sahranu.



Ministar sporta Južne Afrike Gejton Mekenzi rekao je da je Adams odigrao utakmicu grupne faze protiv Češke samo nekoliko sati nakon što je saznao da mu je preminula baka. On je pozvao javnost i medije da "pokažu uzdržanost i saosećanje" i da ne spekulišu o uzroku Adamsove smrti dok nadležni organi sprovode istragu.



Adams je igrao na sve tri utakmice Južne Afrike u grupnoj fazi Svetskog prvenstva, dok je u porazu od Kanade u u šesnaestini finala 28. juna ostao na klupi.



Na četvrtfinalnim utakmicama Svetskog prvenstva između Engleske i Norveške, odnosno Argentine i Švajcarske, održan je minut ćutanja i odata je počast Adamsu.