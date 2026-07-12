U pitanju je susret Engleske i Norveške, koji je Gordi Albion rešio u svoju korist (2:1), ali cela planeta i dalje priča o golu za izjednačenje, koji mnogi opisuju kao regularan. Sada se pojavio dokaz?!

Podsetimo, prilikom ispucavanje lopte Nilanda, ona je na putu do prvog igrača pogodila kabl od kamere, a u nastavku akcije Džud Belingem je postigao gol.

Imao je zanimljivu izjavu i Tomas Tuhel, koji se nadovezao na utakmicu Hrvatske i Portugala, dok je FIFA poručila da senzor nije ništa detektovao.

Ipak, pojavila se simulacija "3D" redakacije BBC, u kojoj se doslovno sve vreme prati stanje na terneu, 22 igrača i kretanje sudije.

Kako se može uočiti, u njoj se jasno vidi da je lopta prilikom ispucavanja imala promenu kretnje, te da je kačila kabl kamere, te bi se moglo zaključiti da je gol Engleza neregularan, barem prema ovom snimku.