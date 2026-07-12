Fudbalski savez Senegala saopštio je da je otpustio selektora seniorske reprezentacije Papa Tjava nakon što je njegova selekcija nedavno eliminisana u šesnaestini finala Svetskog prvenstva.



Kako se navodi, odluka je doneta nakon temeljne procene sportskih rezultata i u najboljem interesu senegalskog fudbala.



Senegal je poražen u šesnaestini finala SP od Belgije rezultatom 2:3, nakon što je vodio 2:0.



Tjav je u januaru ove godine predvodio je reprezenciju do finala Afričkog kupa nacija u kojem je Senegal napustio teren pa se vratio i pobedio, ali mu je na kraju oduzeta titula.