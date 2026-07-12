Ipak, mnogo dešavanja sa samog duela bilo je pod lupom svetske fudbalske javnosti, pa tako i samog oca Erlinga Halanda - Alf-Ingea.

On nije krio nezadovoljstvo odlukama glavnog arbitra, pa je na "X" nalogu napisao:

- Bravo Belingemu i sudijama.

Verovatno je najviše mislio na situaciju kod izjednačujućeg gola, kada je prilikom ispucavanja, prema spekulacijama Niland pogodio loptom kabl kamere, a u nastavku akcije Džud Belingem je postigao pogodak. Međutim, na kraju se oglasila i FIFA koja je kratko prokomentarisala ovu situaciju.

- Nema dokaza da je lopta išta dodirnula, što bi promenilo putanju lopte - saopštila je FIFA.

Podsetimo, poznati su svi parovi polufinala, Francuska će igrati protiv Španije, dok će Argentina odmeriti snage sa Engleskom.