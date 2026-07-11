Crvena zvezda u nedelju igra poslednju proveru pred početak nove sezone. Po već ustaljenoj tradiciji, rival šampionu Srbije biće Zenit u Sankt Peterburgu (18 časova), ali Dejan Stanković neće moći da računa na kompletan igrački kadar.

Kako saznaje MaxBet Sport, čak trojica važnih prvotimaca neće putovati u Rusiju. Marko Arnautović i dalje postepeno ulazi u ritam posle nastupa na Svetskom prvenstvu, pa stručni štab ne želi da rizikuje njegovo zdravstveno stanje pred izazove koji slede.

Van konkurencije je i zamenik kapitena Aleksandar Katai, koji se oporavlja od povrede, uz probleme sa virusnom infekcijom, zbog čega će ostati u Beogradu i nastaviti proces oporavka.

Na put neće krenuti ni Muhamed Čam, koji je već nekoliko dana van trenažnog procesa. Vezistu u ponedeljak očekuje kontrolni pregled, posle kojeg će biti poznato kada će ponovo moći da se priključi radu sa ekipom. Pored njih, van stroja su i Nikola Stanković i Dimitrije Šarić, koji takođe neće konkurisati za duel sa ruskim šampionom.

Plan stručnog štaba je da ekipa u subotu pre podne odradi poslednji trening na stadionu „Rajko Mitić“, nakon čega sledi put u Sankt Peterburg. Povratak u Beograd planiran je odmah posle utakmice. Generalna proba protiv Zenita biće poslednja prilika da Dejan Stanković proveri formu ekipe pred početak nove sezone i evropske kvalifikacije, u kojima Crvena zvezda želi još jedan plasman u grupnu fazu Lige šampiona.

Opcija je da se ekipi posle mini odmora u Rusiji priključi Korejac Seol. Desni bek je igrao na Mundijalu, a sada je potreban šampionu Srbije u važnim takmičarskim mečevima.