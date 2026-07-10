Nekadašnja velika nada Crvene zvezde i čovek za koga je tadašnji trener crveno-belih Miloš Milojević pričao da nije video takav talenat, Jovan Miladinović pred povratkom je u srpski fudbal.

Momak rođen 2007. godine nije se najsjajnije rastao sa crveno-belima pa je posle tužbi izgubio spor na sudu i otišao bez obeštećenja u redove Zvijezde 09.

Sada je pred potpisom za Železničar iz Pančeva, piše "Meridiansport".

Za njega je svojevremeno postojalo interesovanje iz Španije i Holandije, ali je usled ispadanja iz tima Zvezde i interesovanje nestalo.