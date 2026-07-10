Kako prenose italijanski mediji, a posebno ugledna "La Stampa", Juventus ozbiljno razmatra dovođenje bivšeg reprezentativca Srbije, Nemanje Matića, u svoje redove tokom predstojećeg prelaznog roka!

Uprava "Stare dame" u potrazi je za profilom igrača koji poseduje ogromno iskustvo, harizmu i pobednički mentalitet, a procenjeno je da bi Matić bio idealno rešenje za stabilizaciju veznog reda.

Ključni korak ka realizaciji ovog transfera navodno se dogodio u četvrtak. Poznati agent Vlado Lemić boravio je u Torinu gde je održao sastanak sa čelnicima Juventusa.

Prema informacijama koje stižu sa Apenina, upravo je Matić bio jedna od glavnih tema razgovora, a ponuđen je velikanu kao "ekonomski vrlo pristupačno, a igrački vrhunsko rešenje".

Međutim, Matić nije bio jedino ime na stolu. Na istom sastanku razgovaralo se i o potencijalnom transferu Argentinca Emilijana "Dibua" Martineza, koji bi mogao da postane novi broj jedan na golu torinskog tima.

Iako će u avgustu napuniti 38 godina, Matić i dalje fascinira fudbalsku javnost fizičkom spremom i autoritetom na terenu. Juventus je prethodno razmatrao imena poput Leona Gorecke i Franka Kesija, ali su finansijski zahtevi, naročito u slučaju bivšeg igrača Barselone, previsoki za trenutni budžet kluba.