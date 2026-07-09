Gotovo je, Jonas Valančijunas više nije košarkaš Denvera.

Iskusni litvanski centar je trebalo da bude zamena za Nikolu Jokića, međutim nakon sezone u kojoj nije ispunio očekivanja dogovorio je sporazumni raskid ugovora i sada će se verovatno vratiti u Evropu.



U prethodnoj sezoni je prosečno beležio 8,7 poena, 5,1 skokova i 1,2 asistencija a iako sada nekoliko NBA timova želi da ga dovede on je praktično sve dogovorio sa ekipom Žalgirisa.

Za sada se ne zna kakav su dogovor napravili čelnici Denvera sa Valančijunasom.

On je imao garantovanih 10.000.000 dolara za ovu sezonu, ali sigurno je da je pristao na manji iznos od toga kako bi postao slobodan igrač. Sa druge strane Denver koji ima već potrošenih preko 200.000.000 dolara je jedva dočekao da malo olakša svoj budžet.