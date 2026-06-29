Ipak, prema poslednjim informacijama iz SAD, trener Dejvid Adelman nema razloga za brigu kada je u pitanju njegova budućnost na klupi šampiona iz 2023. godine.

Kako prenosi Džejk Fišer iz "The Stein Line", promene u Denveru neće se odnositi samo na igrački kadar. Iako je klub javno pružio podršku Adelmanu, rukovodstvo želi da u stručni štab dovede bivšeg glavnog trenera iz NBA lige, koji bi imao ulogu prvog pomoćnika i uneo dodatno iskustvo.

"Promene u Denveru neće biti ograničene samo na sastav tima. Nagetsi su javno podržali Dejvida Adelmana i očekuje se da će voditi ekipu i u svojoj drugoj punoj sezoni, 2026/27. Međutim, klub aktivno radi na tome da angažuje bivšeg NBA glavnog trenera kao prvog pomoćnika, kako bi stručni štab dobio dodatnu dozu iskustva", naveo je Fišer.

Da Adelman uživa poverenje uprave moglo se naslutiti još početkom maja. NBA insajder Bret Zigel tada je objavio da unutar kluba ne postoji raspoloženje za promenu na mestu glavnog trenera, uprkos izazovima kroz koje je mladi stručnjak prolazio tokom sezone.

"Uprkos određenim poteškoćama sa kojima se suočava i činjenici da se od tima sa Nikolom Jokićem konstantno očekuje borba za titulu, u ovom trenutku ne postoji stav unutar organizacije da bi Denver ovog leta trebalo da promeni glavnog trenera", napisao je Zigel.