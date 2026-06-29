Sada je glas digao i legendarni fudbaler Filip Lam koji smatra da selektor Nagelsman pre svega greši oko Aleksandra Pavlovića, za koga kaže da trenutno nema kvalitet da igra u prvoj postavi Nemačke. Zato poziva da ga zameni Džošua Kimih.

-Vezni red je bio posebno nestabilan. Aleksandar Pavlović nije baš impresionirao na ovom turniru i primetio sam neverovatan broj lako izgubljenih lopti. Nije dobro pozicioniran na terenu. Zato vidim Džošuu Kimiha u veznom redu - rekao je Filip Lam dotakavši se dvojice igrača Bajerna.

Nastavio je u istom ritmu.

-Kimih tamo igra na visokom nivou već oko deset godina, kako za reprezentaciju, tako i za Bajern Minhen. Doneo bi ekipi stabilnost, a njegove vrline bi došle mnogo više do izražaja. Može da pomogne odbrani, baš kao što svojim dugim pasovima može da pomogne i napadu. Feliks Nmeča mu u ovom trenutku više odgovara kao partner. Zbog toga bi Pavlović morao da ispadne iz startne postave - dodao je Lam.

Nemačka će u šesnaestini finala imati potencijalno lak zadatak protiv Paragvaja (ponedeljak, 22.30), međutim videli smo dobro i u mečevima protiv Obale Slonovače i protiv Ekvadora da postoje problemi.

-Preporučio bih Valdemara Antona na poziciji desnog beka, a zatim Džošuu Kimiha u veznom redu. Igranje Kimiha na desnom beku mu ne čini nikakvu uslugu. Njegovi kvaliteti i liderske sposobnosti su potrebni u veznom redu - naglasio je svetski šampion s Nemačkom iz 2014. godine.