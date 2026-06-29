Nemanja Milunović, bivši igrač Zvezde, govorio je o novoj sezoni.

- Treneru Dejanu Stankoviću fali samo učešće u Ligi šampiona, tako da verujem da će u predstojećoj sezoni da dođe do vrhunca trenerske karijere. On to zaslužuje. Deki je zimus probudio ekipu i situaciju prebacio u Zvezdinu korist - rekao je Milunović za "Žurnal".

Mnogo toga se promenilo od vašeg odlaska iz Zvezde pre dve godine, održavate li kontakt sa bivšim saigračima?

- Čujem se sa Kataijem i Ivanićem i svim mlađim igračima, kao i članovima stručnog štaba. Pratim sve utakmice, dešavanja, transfere. Imamo neku svoju viber grupu pa se čujemo često.

Koliko je važno što su Katai i Ivanić još u Zvezdi?

- Neko će možda sad da kaže da sam ja zaštitnik starijih igrača. Uvek volim da kažem da je Super liga koliko god je ponižavali i vređali specifična i teška. Ima dosta stranca koji su dolazili u Crvenu zvezdu iz ozbiljnih klubova i nisu se snašli. Period adaptacije ovde je dosta specifičan. Katai je bio najbolji igrač. Mirko i on su igrači koji su se srodili sa loptom, imaju fenomenalnu viziju igre, a pored toga su i sjajni ljudi. Prošle sezone Katai je poneo najveći teren. Ivanića su povrede sprečile da igra na proleće. Raduje me da je postigao gol protiv Amštetena pre nekoliko dana. Nadam se da se vraća u najboljem mogućem svetlu, samo da ga zdravlje posluži. Svi znamo da su Sale i Mirko najvažniji za dobru atmosferu. Želimo im mnogo golova, sreće i zdravlja.

Kako gledate na vaš učinak u Crvenoj zvezdi?

- Dok sam bio u Crvenoj zvezdi nisam bio svestan brojki, uspeha, trofeja. Ovaj klub ne gleda u prošlost, već uvek sledi novo dokazivanje. Osvajao sam titule sa BATE Borisovim, igrao i sa Belorusima u Ligi šampiona. Ipak, dok nisam igram u svojoj zemlji na najvišem nivou, pred svojim ljudima i predstavljao klub za koji navijam od detinjstva nisam bio ispunjen. Pobede, trofeji, golovi, crveni karton protiv Kopenhagena, ne mogu da se mere sa drugim stvarima. Drago mi je da sam bio u Crvenoj zvezdi u tom zlatnom dobu od kako je sve krenulo, posle Krasnodara. Želim klubu da nastavi tim putem.