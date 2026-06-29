Govoreći pred turnir o potencijalnom šampionu, Mats Vilander iskoristio je priliku da iskritikuje Novaka Đokovića zbog odluke da dobro odmori pred turnir. Davno je bio Rolan Garos i treća runda kada je Đoković ispao od Žoaa Fonseke (3:2), a Vilander veruje da je Đoković morao da se pripremi na travi i prijavi još neki turnir.

-Novak Đoković, Janik Siner i Saša Zverev su i te kako ranjivi u prvom kolu, možda i u drugom, ali jednom kada to reše u svoju korist - onda su skoro nepobedivi - konstatovao je Mats Vilander.

To znači da su "najopasniji" izazovi za Đokovića kineski teniser Jibing Vu i potencijalo Stefanos Cicipas, bar tako tvrdi sada Vilander.

Đoković takmičenje započinje protiv kineskog tenisera Jibinga Vua (26), koji je svojevremeno bio 54. igrač na planeti. Ove sezone je stigao do drugog kola na Australijan openu i Rolan Garosu, na Vimbldonu nikad nije prošao prvu rundu, a najbolji grend slem rezultat mu je treće kolo sa US opena 2022. godine.

Trenutno je 99. igrač planete, u karijeri je zaradio oko dva iliona dolara i osvojio jednu titulu.