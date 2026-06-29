Selektor Zlatko Dalić govorio je pred ovaj susret.

-Cilj je bio da prođemo grupu. Znali smo da će Panama i Gana biti ključne utakmice. Prvi korak je napravljen, srećan sam što izgledamo sve bolje i bolje. Pobedili smo i sad je to ono što smo hteli. Tek sad kreće najvažniji deo, a to je Portugal. Imali smo Englesku kad smo izgubili jer smo poklonili tri gola. Panama, malo grč, malo strah, ali pobeda, i na kraju Gana i pobeda. Idemo dalje, okrećemo se Portugalu. Kad prođemo Portugal, onda ćemo pričati šta dalje - rekao je Dalić.

Upravo je taj poslednji deo izjave izazvao polemiku, pošto je ostalo nejasno da li je selektor Hrvatske izrazom kad prođemo Portugal već unapred upisao trijumf, ili je samo nespretno mislio na momenat kada se sama utakmica završi.

O narednom rivalu ima visoko mišljenje.

-Imaju odlične igrače, vrhunska su reprezentacija i jedni od favorita za osvajanje. Oni imaju Ronalda kao što mi imamo Luku. Dobro se poznajemo i biće teško. Martinez je odličan trener, kvalitetan i neće biti lako. Mi ćemo nastaviti da radimo kako smo radili do sada - poručio je strateg Hrvata.