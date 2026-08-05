Čelsi, izgleda, nema nameru da se povuče s pijace ovog leta. Iz kase bez dna na „Stamford bridžu“ vađene su pare za Morgana Rodžersa - 138 miliona Aston Vili, najveći transfer svih vremena nekog Engleza - i još za sedmoricu novajlija. Zasad toliko.

Pod komandu novog stratega Ćabija Alonsa su stigli i Maksens Lakroa (Kristal Palas, 60 miliona), mlađani Brazilac Dener (Korintijans, 10), Marko Palestra (Atalanta, 57), Đovani Kvenda (Sporting, 50), Emanuel Emega (Strazbur, 25), te dvojica veterana: 35-godišnji Dani Velbek (Brajton, 5,85) i godinu stariji Džordan Henderson (Brentford, bez obeštećenja). Naposletku, ali ne nužno i poslednji u ovom prelaznom roku, „plavac“ je postao Valentin Barko, pre samo dvadesetak dana najomraženiji Argentinac na Ostrvu.

Barko je, podsećanja radi, na nedavnom Mundijalu bio u sastavu „gaučosa“ (odigrao samo 19 minuta protiv Jordana u grupnoj fazi), a proslavio se, bar u domovini, provociranjem izabranika Tomasa Tuhela tokom epskog polufinalnog okršaja. Pretrčao je preko celog terena kad je Enco Fernandez izjednačio u 85. minutu - Lautaro Martinez u nadoknadi vizirao povratnu kartu za Tri lava - kako bi se slaveći uneo u lice Englezima. Džon Stouns ga je gurnuo, a kad se meč okončao Džud Belingem mu je opalio ćušku, kao odgovor na pređašnju provokaciju. To je bila varnica za sukob igrača obeju reprezentacija koja, ipak, nije izazvala i požar u Atlanti.

I sad eto 22-dvogodišnjeg levog beka među Englezima. Kako će ga dočekati na stadionima Premijer lige, ne računajući naravno „Stamford“ (potpisao do 2033), može da se pretpostavi. Zvižduci? U najmanju ruku...

Barko je rođen u mestu 25. maj, koje nosi ime po datumu iz 1810. kad je započet proces proglašenja nezavisnosti. S nepunih 17 je debitovao za Boku juniors. U dresu Maradoninog kluba primetili su ga emisari Brajtona i doveli na južnu obalu Ostrva u januaru 2024. za devet miliona evra. Kako se među „galebovima“ nije naigrao, išao je na pozajmice u Sevilju i Strazbur, koji ga je otkupio prošlog leta za 10 miliona. A sad, posle 43 meča u prošloj sezoni i tri gola uz devet asistencija, prodat je Čelsiju za 40 miliona! Kao šlag na tortu ide činjenica da je francuski klub filijala „plavaca“, to jest, imaju istog gazdu - američkog milijardera Toda Boulija.

Ukoliko Čelsi ne dovede Pepa Čavariju iz Viljareala, a još traju pregovori sa „žutom podmornicom“, Barku se smeši uloga startera uz levu aut-liniju koju je godinama uspešno igrao Mark Kukurelja.

S Barkom u London stiže Jasmin Hauregi, manekenka koja je udajom za fudbalera ostavila piste kako bi pratila izabranika po Evropi. Venčali su se prošlog leta, tri meseca pošto su dobili ćerku Hemu. Sedam godina starija od Valentina, ova influenserka je čak pomagala suprugu okupljanjem tima koji je uključivao nutricionistu, fizioterapeuta, nastavnika engleskog jezika, psihologa. Jasmin, veli, sad razmišlja da se vrati u svet mode, dok uporedo razvija brend bebi odeće. Planira i da studira dizajn enterijera.

Za to vreme ne prestaje rat za sporni arhipelag u južnom Atlantiku.

„Malvini su deo Argentine“, pisalo je na dresovima igrača Almirante Brauna, člana druge lige u zemlji pampasa i malbeka, dok su izlazili na megdan Rasingu. Bez obzira što je FIFA pokrenula istragu zbog slične poruke koju su „gaučosi“ nosili posle trijumfa nad Engleskom na Mundijalu, u Argentini i dalje ne priznaju da su Foklandska ostrva, po njihovom Malvini, izgubljena u ratu 1982.

„Zauvek Argentina. Ponosni smo što nosimo dresove posvećene Malvinima. Prvi put ćemo ih imati na meču protiv Rasinga“, pisalo je na Instragram nalogu kluba iz San Husta.

Osvaldo Ardiljes, jedan od najboljih argentinskih fudbalera svog vremena, uzdanica svetskih prvaka 1978, bio je prvi Argentinac na Ostrvu. Zajedno sa zemljakom Rikardom Viljom je stigao u Totenhem te šampionske godine. Osi je 10 godina bio član „pevaca“, s tim da je sezonu 1982/83. proveo na pozajmici u Pari Sen Žermenu zbog, pogađate, rata na Malvinima. Ardiljes je u dresu kluba iz Londona osvojio FA Kup i Liga kup Engleske, te Kup UEFA. U trenerskoj karijeri je nakratko vodio Totenhem kao privremeno rešenje na klupi.