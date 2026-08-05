Viktor Stefanović (15), član PK Pirat iz Kragujevca, pobedio je na 56. Plivačkom maratonu Jarak-Šabac - Trka mira. Rekom Savom je 18,8 kilometara otplivao za tri sata i 15 minuta.

Nekad su Kragujevčani, koji imaju samo plitku Lepenicu, važili za neplivače, a sad sve češće pobeđuju na zahtevnim takmičenjima, kakvo je bilo i ovo. Stefanović je samo nastavio nisku uspeha. Na prvenstvu Srbije u Novom Sadu, u februaru ove godine, osvojio je sedam medalja - šest zlatnih i jednu bronzanu.

Organizator ove manifestacije je Plivački klub Delfin iz Šapca, uz pokroviteljstvo grada i Turističke organizacije Šapca.