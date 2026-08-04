-Ovogodišnja zimska sezona je bila zaista neverovatna. Konačno je probijena granica od dva metra. Ostvarila sam i najveći uspeh u dosadašnjoj karijeri, osvojila srebro na svetskom prvenstvu u dvorani, što mi sve uliva veliko samopouzdanje pred Evropsko prvenstvo u Britaniji - rekla je Angelina.

Kvalifikacije su u četvrtak 13. avgusta od 10.55 časova. Sigurno vam je fokus sad na njima, mada je realno da ćete ih proći bez problema?

-Ni najmanje ne potcenjujem kvalifikacije, u sportu ništa nije zagarantovano. Ne može se s pola gasa, iako se možda tako čini sa strane. Prvo je fokus na njima, a zatim ćemo

dalje tek razmišljati o finalu.

Na otvorenim borilištima u 2026. najviše ste skočili 1,96 metara u dva navrata, ali je to stvar podizanja forme ka Birmingemu. Koji rezultat planirate u finalu u subotu od

21.04 časova?

-Sve je stvar trenutnog maksimuma koji zavisi od bezbroj faktora. Ono što je sigurno jeste da ću uraditi sve što je u mojoj moći da dođem do njega. Mislim da bi mi život bio mnogo lakši da mogu da planiram rezultate. Nažalost najbolje što mogu jeste da se nadam i verujem u svoje sposobnosti i ono što smo mesecima radili.

Od vas je od Evropljanki u ovoj godini rezultatski uspešnija samo olimpijska pobednica Jaroslava Mahučih s 2,03 metra. Kakva je vaša ocena rivalki uopšte, ne samo spomenute Ukrajinke?

-Konkurencija je, kako mi se čini, rezultatski jača nego na prethodna dva evropska prvenstva na kojima sam takmičila. Očekujem veliku borbu za medalje, budući da je ovo najveće takmičenje ove letnje sezone.

Da li je vreme za zlato?

-Činjenica jeste interesantna, ali ne mogu da vidim sport kroz šablone, budući da iz iskustva znam koliko je nepredvidiv i surov. Verujem u čuda i daću sve od sebe da dođem do najboljeg mogućeg rezultata, ali ništa osim toga nije u mojim rukama, ne mogu da utičem na okolnosti niti na rezultate konkurentkinja.