Neverovatna Angelina Topić je u nedelju po šesti uzastopni put postala šampionka Srbije, pošto je na državnom takmičenju u Kraljevu preskočila 1.93 metara i osvojila prvo mesto. Pored toga što je ponovo dominirala u svojoj disciplini, videli smo i jednu neverovatnu scenu.

Naime, Angelini je na postolju medalju uručio njen dečko - Aleksa Tomić. Ono što je zanimljivo, jeste da je Aleksa nedavno postao trener u Top Džampu.

Pored članova porodice, Aleksa je Angelinina najveća podrška.

Angelina i Aleksa su mladi ljubavni par, a oboje gaje ljubav prema sportu.

Aleksa se donedavno bavio atletikom, a njegova disciplina bila je trčanje. 

Zbog spontanosti i neposrednosti koju pokazuju često ljudi vole da kažu da su oni najsimpatičniji sportski par.

Angelina i Aleksa

Posebno simpatičan gest Aleksa je uradio svojevremneo kada je dočekao Angelinu na aerodromu. Ona se tada vratila sa zlatom iz Perua, a Aleksa je čekao sa odštampanom fotografijom slavnog američkog atletičara Noe Lajlsa i njegov čuveni citat: "Svetski šampioni čega?"

Angelina Topić

 