Neverovatna Angelina Topić je u nedelju po šesti uzastopni put postala šampionka Srbije, pošto je na državnom takmičenju u Kraljevu preskočila 1.93 metara i osvojila prvo mesto. Pored toga što je ponovo dominirala u svojoj disciplini, videli smo i jednu neverovatnu scenu.

Naime, Angelini je na postolju medalju uručio njen dečko - Aleksa Tomić. Ono što je zanimljivo, jeste da je Aleksa nedavno postao trener u Top Džampu.

Pored članova porodice, Aleksa je Angelinina najveća podrška.

Angelina i Aleksa su mladi ljubavni par, a oboje gaje ljubav prema sportu.

Aleksa se donedavno bavio atletikom, a njegova disciplina bila je trčanje.

Zbog spontanosti i neposrednosti koju pokazuju često ljudi vole da kažu da su oni najsimpatičniji sportski par.

Posebno simpatičan gest Aleksa je uradio svojevremneo kada je dočekao Angelinu na aerodromu. Ona se tada vratila sa zlatom iz Perua, a Aleksa je čekao sa odštampanom fotografijom slavnog američkog atletičara Noe Lajlsa i njegov čuveni citat: "Svetski šampioni čega?"