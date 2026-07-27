Zadovoljstvo je upoznati premijera Hrvatske i nastupati na ragbi šampionatu Evrope u Splitu. Sasvim obična objava Ivane Knol, političari bi rekli - korektna. Ali, komentari nisu bili, ne, nimalo.

Hrvatica rođena u Nemačkoj, a poreklom iz Čapljine, godinama već važi za najvatreniju navijačicu njihove reprezentacije. Takav status je stekla izazovnim pojavama na tri Mundijala, zaključno s minulim u SAD, Meksiku i Kanadi, na kojem se pred meč pojavila skoro gola!

To joj je donelo i popularnost na mrežama, pa sad ima tri miliona pratilaca na Instagramu - između ostalog, mogli su da vide kako je sa Srpkinjom zapalila mreže - i upravo oni su opleli po Andreju Plenkoviću posle susreta s napucanom crnkom na otvaranju pomenutog prvenstva koje je 33-godišnja „hrvatska Larisa Rikelme“ uveličala kao di-džej. Time se inače bavi u poslednje vreme stanovnica Majamija.

Dakle, Knolova je u serijal fotografija o splitskom upoznavanju s premijerom udenula i video-snimak na kojem se on - šta će, živa duša - zablenuo u njene grudi. A to je pokrenulo lavinu komentara...

„Jesi li rekla Plenku kad se priča da se gleda u oči“, „A gde tačno gleda ovaj premijer“, „Kako bi te Plenki opurio“, „Plenki bi je opalio ko beba zvečku“, „On se izgubio jadan, pošao da je zagrli, pa u zadnjoj stotinki ispravno povuče ruke, kakav namazanko“, „Plenković je gleda u si*e i onda neko meni krene da govori da je to veliki državnik“, „Plenki, trepni dva puta ako si otet“...