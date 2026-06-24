Ivana Knol je neka vrsta zvezda i na ovom Mundijalu, pošto se i protiv Engleza pojavila oskudno obučena. Sada je uradila isto, došla je u Toronto na utakmicu Hrvatske i Paname, a skoro je gola.

Ona na sebi nosi samo brus koji ističe mnogo toga. Ona je čak bila i gost u Torontu na televiziji u susret ovoj utakmici, dok se snimala i ispred stadiona.

Ivana je postala planetarni hit i na sebe skreće veliku pažnju gde god da se pojavi.

Hrvatska je na kraju jedva dobila Panamu sa 1:0, a velike borbe do kraja Svetskog prvenstva ih tek čekaju...