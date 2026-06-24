Popularni "Kafeterosi" su sačuvali maksimalan učinak, osigurali plasman u šesnaestinu finala Mundijala i sa šest bodova zauzeli prvo mesto na tabeli.

Njega će morati da brane protiv Portugala u nedelju od 01.30 i, u slučaju da ostanu neporaženi, "izabraće" lakši put kroz nastavak turnira.

Ona selekcija koja posle tog meča završi kao druga u grupi K, već u prvoj nokaut rundi bi za rivala imala Englesku.

DR Kongo će se za treće mesto boriti protiv Uzbekistana i pobedom bi ispisao istoriju svoje zemlje.

Bez obzira na pobedu Kolumbije koja će se najviše pamtiti, meč je obeležio golman DR Konga Lionel Mpasi sa nekoliko spektakularnih odbrana. Upravo on je bio glavni krivac zbog kog Kolumbija nije ranije i mirnije došla do trijumfa u Gvadalahari.

Skidao je redom zicere Danijela Munjosa, Hamesa Rodrigesa i Luisa Dijasa u prvom, te opet Dijasa i Džona Arijasa u drugom poluvremenu.

Uputila je Kolumbija čak 20 šuteva ka golu afričke selekcije, devet u okvir gola, ali je samo jedan pronašao put do mreže.

Bilo je to u 76. minutu kada je Danijel Munjos, istina, uz dosta sreće prevario Mpasija i napokon otključao njegovu "bravu".

U naredna četiri minuta je Luis Dijas još dva puta zatresao mrežu, ali su obe njegove majstorije poništene, prva zbog faula u napadu, a druga zbog ofsajda.