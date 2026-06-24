Novi tandem srednjih blokera promovisan je u Crvenoj zvezdi!

Stigle su Cvetomira Mitkova i Anđela Marinković. Prva iz Serije A, gde je igrala za Valefolju, a druga iz subotičkog Spartaka.

Bugarka je rođena 2004. godine, visoka je 187 cm, a do sada je igrala za Levski i Valefolju.

- Dobrodošla Cvetomira! Odbojkaški klub Crvena zvezda želi dobrodošlicu u klub talentovanom srednjem blokeru Cvetomiri Mitkovoj! Cvetomira nam dolazi iz italijanske A1 lige da dodatno pojača igru u bloku u predstojećoj sezoni - napisali su iz Zvezde na društvenim mrežama.

Marinkovićeva je igrala za Novi Sad i Spartak.

- Odbojkaški klub Crvena zvezda želi dobrodošlicu u klub srednjem blokeru Anđeli Marinković! Anđela dolazi iz Spartaka iz Subotice da pojača naš blok u predstojećoj sezoni i ne sumnjamo da će u tome uspeti. Dobro došla, Anđela - poručili su iz Crvene zvezde.