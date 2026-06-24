Nakon što su dobili novog trenera nastavlja se sa pojačanjima u odbojkaškom klubu Crvena zvezda. Novi igrač crveno-belih je Slovenac Črtomir Bošnjak.

- Odbojkaški klub Crvena zvezda želi dobrodošlicu u klub sjajnom slovenačkom primaču Črtomiru Bošnjaku! Črtomir nam dolazi iz Kalcit voleja sa kojim je bio vicešampion Slovenije i sigurni smo da će biti odličan dodatak ekipi i važan igrač u novoj borbi za titulu. Dobro došao Črtomire - napisali su na klupskim društvenim mrežama.

Bošnjak nema iskustvo igranja van Slovenije, a poznat je i kao igrač odbojke na pesku gde je osvajao razne turnire.