Nikolina Lukić je završila i treći mandat u Crvenoj zvezdi.

Klub sa Marakane je zahvalio kapitenu na svemu što je prikazala u crveno-belom.

- Hvala Nina! Odbojkaški klub Crvena zvezda želi da se zahvali našem kapitenu Nikolini Lukić za sve što je učinila za naš klub u svojoj bogatoj i uspešnoj karijeri! Nina je ostavila dubok trag u Zvezdi i želimo je mnogo sreće u nastavku sportske karijere, sigurni smo da će biti podjednako uspešna kao i na terenu - objavio je Zvezda.

Lukićeva je u Zvezdi bila od 2011. do 2018, pa u sezoni 2023-2024, a onda i u prethodnoj takmičarskoj godini 2025-2026.