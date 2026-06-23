Supruga fudbalera reprezentacije Španije Marka Kukurelje, dobija užasne poruke preko društvenih mreža, zbog transfera njenog muža u Real Madrid.

Kukurelja je u Real došao iz Čelsija, što se mnogima nije dopalo, a navijači često umeju da preteraju.

Sada je taj bes prevazišao okvire sporta, pošto prema pisanju portugalskog lista A Bola i španskih medija, Kukureljina supruga, Klaudija Rodrigez, nalazi se na meti žestokih uvreda i pretnji smrću!

Ceo događaj se odigralo pred početak Svetskog prvenstva, kada je odjeknula vest da Kukurelja prelazi u tim koji je nedavno preuzeo Žoze Murinjo. So na ranu dolila je upravo njegova izabranica. Ona je proslavila transfer objavom na mrežama, otkrivši da navija za „kraljevski klub” od malih nogu.

Tada je krenula lavina besa, pogotovo među fanovima Barselone, kluba u čijoj je čuvenoj akademiji La Masija ponikao Mark Kukurelja.