Svih 55 zemalja članica UEFA su glasali da podrže bojkot Svetskog prvenstva u fudbalu u slučaju da postojeći predlog dogovora FIFA sa ostalim stejkholderima bude na kraju i postignut, a udeo bude prodat privatnim investitorima, prenosi BBC Sport.

To znači da se i Srbija ujedno našla među zemljama koje su podržale ovu inicijativu UEFA, a na osnovu koje može zaključiti da bi naredno Svetsko prvenstvo samim tim ostalo bez učešća zemalja Starog kontinenta, koje faktički čine i okosnicu Mundijala.

Podsetimo, ove godine je 16 reprezentacija iz Evrope uzelo učešće na Svetskom prvenstvu u fudbalu, a odatle dolazi i aktuelni prvak planete - Španija, koja je ujedno i jedan od domaćina zajedno sa Portugalom i Marokom.

-Engleska i ostale evropske članice UEFA bojkotovaće takmičenja pod okriljem FIFA ukoliko Đani Infantino nastavi sa planom da privatnim investitorima proda vlasničke udele povezane sa Svetskim prvenstvom - piše Martin Zigler u novom broju engleskog časopisa „The Times“ i dodaje:

-Odluka od ogromnog značaja doneta je na kriznom sastanku predstavnika svih 55 članica UEFA, koji je održan putem video-konferencije, kako bi se razgovaralo o izuzetno kontroverznom planu prodaje.

-Mogućnost da se muška i ženska svetska prvenstva, kao i ostala FIFA takmičenja, igraju bez evropskih reprezentacija praktično bi ugasila čitav projekat. Investitori bi, naime, kupovali udele u takmičenju na kojem ne bi učestvovala većina najboljih selekcija na svetu - navodi Zigler i dalje otkriva:

-Sastankom UEFA predsedavao je njen predsednik Aleksandar Čeferin, a doneta odluka već se posmatra kao jedan od potencijalno najznačajnijih trenutaka u burnoj istoriji FIFA.

Međutim, članice UEFA i sama čelna organizacija evropskog fudbala već neko vreme nezadovoljne su potezima koje vuče FIFA i njen glavni čovek Đani Infantino, smatrajući da se fokusiraju uglavnom na finansijsku dobit, a ne na dobrobit same igre.

Dosta kritika je na prethodnom Svetskom prvenstvu zbog toga pobrao i čuveni "hydration break", zbog kojeg je na polovini svakog poluvremena pravljena pauza kako bi se igrači osvežili, a mnogi su to videli kao još jedan način prihoda za FIFA zbog marketinškog prostora.