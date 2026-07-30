Potpuni raspad sistema vlada u Asvelu. Amibciozan projekat ovog evroligaša bi mogao da doživi potpuni fijasko i pre nego što je počeo. Francuski klub je doveo nekoliko zvučnih pojačanja i najavio napad na sam vrh Evrolige, ali je došlo do žestokog smanjenja budžeta, pa se sve okrenulo za 180 stepeni.
Predsednik kluba Toni Parker se nije oglašavao, ali je do njega došao renomirani L‘Ekip, kom je legendarni košarkaš potvrdio da je Silvan Fransisko napustio francuski tim.
- Istina je, Fransisko je otišao - izjavio je Parker na početku razgovora.
Doskorašnji košarkaš Žalgirisa je dogovorio prelazak u Panatinaikos, a kako stvari stoje na izlaznim vratima su i ostali igrači koji su bili planirani za nosioce Asvela u sledećoj sezoni. Danijel Tajs bi mogao u Barsu, Nika Vajlera Beba prati Bešiktaš, Armoni Bruks i Peti Mils takođe traže nove klubove…
Situacija je prilično nezavidna, a Parker nije dao neko konkretno objašnjenje.
- Ne znam, videćemo, moraćemo da donesemo teške odluke - kratak je bio čuveni francuski košarkaš.
Nije napeto samo na terenu, već i u stručnom štabu. Parker je planirao da okupi ozbiljne košarkaške mozgove oko sebe, na čelu sa Vensanom Koleom, ali očigledno da više ništa nije sigurno…
- Zatražio je malo vremena da razmisli - priznao je četvorostruki NBA šampion.
Ipak, Parker ne gubi nadu, već ostaje čvrsto ubeđen da će ASVEL vrlo brzo ponovo biti kadar za velika dela, preneo je L'Ekip.
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