- Istina je, Fransisko je otišao - izjavio je Parker na početku razgovora.

Doskorašnji košarkaš Žalgirisa je dogovorio prelazak u Panatinaikos, a kako stvari stoje na izlaznim vratima su i ostali igrači koji su bili planirani za nosioce Asvela u sledećoj sezoni. Danijel Tajs bi mogao u Barsu, Nika Vajlera Beba prati Bešiktaš, Armoni Bruks i Peti Mils takođe traže nove klubove…

Situacija je prilično nezavidna, a Parker nije dao neko konkretno objašnjenje.

- Ne znam, videćemo, moraćemo da donesemo teške odluke - kratak je bio čuveni francuski košarkaš.

Nije napeto samo na terenu, već i u stručnom štabu. Parker je planirao da okupi ozbiljne košarkaške mozgove oko sebe, na čelu sa Vensanom Koleom, ali očigledno da više ništa nije sigurno…

- Zatražio je malo vremena da razmisli - priznao je četvorostruki NBA šampion.

Ipak, Parker ne gubi nadu, već ostaje čvrsto ubeđen da će ASVEL vrlo brzo ponovo biti kadar za velika dela, preneo je L'Ekip.