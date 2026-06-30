Dosadašnji košarkaš Žalgirisa Silvan Francisko potpisao je trogodišnji ugovor sa Asvelom, saopštio je danas francuski klub.

Fransisko se ranije danas na društvenim mrežama oprostio od Žalgirisa, a potom je potpisao ugovor sa Asvelom. On će u novom klubu da nosi dres sa brojem tri.

- Asvel predstavlja istoriju, nasleđe i veliki projekat. Mislim da je to klub čiji je dres svako sanjao da nosi i za koji je želeo da igra od detinjstva, tako da je to ostvarenje sna - izjavio je Fransisko posle potpisivanja ugovora.

Fransisko (28) je bio član Žalgirisa od 2024. godine, a pre toga je igrao za Bajern, Peristeri, Manresu, Roan, Pariz i Metropoliten. On je prošle sezone izabran u prvu petorku Evrolige, a prosečno je beležio 16,5 poena, 6,5 asistencija i 2,9 skokova po utakmici.