Stefanos Cicipas već dugo ne može da se vrati u vrh svetskog tenisa, ali je na Vimbldonu imao uspešan start. Grk je u prvom kolu savladao Iga Gastona iz Francuske sa 3:0 u setovima, a u narednoj rundi ga očekuje duel sa Novakom Đokovićem.

Biće to njihov 15. međusobni okršaj. Srpski teniser je dobio čak 12, a većinu mečeva su odigrali dok je Cicipas bio u vrhu. Sada to nije slučaj pošto je tek 87. reket sveta, a nakon pobede u prvom kolu otvorio je dušu:

- Mislim da sam se u jednom trenutku izgubio. Stalno sam pokušavao da popravim svoju igru, pravio promene… Povremeno sam probao da ubacim elemente koji ne odgovaraju mojoj ličnosti, iako su moj trener i ljudi oko mene smatrali da je to ispravno. Za promene je potrebno vreme a u tenisu ga nema mnogo. Stalno se smenjuju turniri. Sav taj pritisak, stres natovarili su se na moja ramena - rekao je Cicipas pa dodao:

- Prvo želim da istaknem koliko mi nedostaje način na koji sam igrao pre nekoliko godina. Dok sam danas igrao, prisećao sam se velikih bitaka koje sam ranije vodio na Vimbldonu.