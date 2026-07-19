Grčki teniser Stefanos Cicipas osvojio je titulu na ATP turniru u švajcarskom gradu Gštadu pošto je u finalu savladao Belgijanca Rafela Kolinjona rezultatom 2:1 (6:4, 6:7(3:7), 6:3) za dva sata i 18 minuta igre.

Posle više od godinu dana čekanja grčki teniser je stigao do titule. Ovo je 13. trofej u karijeri za Cicipasa, odigrao je 31 finale. Bio je odličan ove nedelje i podsetio na neke partije iz prošlosti kada vrh ATP liste nije mogao da se zamisli bez njegovog imena.

Sada je drugačije, ali Grk radi na tome da se vrati. Od naredne nedelje, a zahvaljujući ovom podvigu biće na 51. mestu na ATP rang listi. Do titule došao je pobedama protiv Busea, Kima, Rinderkneša i Ševčenka.

Trijumf na turniru iz serije 250 doneo mu je zaradu od 93.175 evra. Kolinjonu je pripao ček na 54.360 evra.