Dešan (47) je poslednji put Francusku vodio u meču za treće mesto na Mundijalu i porazu od Engleske 6:4. Posle 14 godina na klupi i osvojene titule svetskog šampiona iz 2018. godine Dešan napušta mesto selektora.

-Dešan je neko ko je 14 godina doprinosio veličini francuske reprezentacije, ko je toliko dao našem fudbalu. Naravno, zahvalio sam njemu i svima oko njega, koji su francusku reprezentaciju učinili jednom od najcenjenijih nacija u svetu fudbala. Do kraja meseca, znaćemo ime Didijeovog naslednika - izjavio je Dijalo za francuske medije.

Dijalo nije želeo da potvrdi pisanja medija da će umesto Dešana "galske petlove" preuzeti njegov dugogodišnji saigrač iz reprezentacije Zinedin Zidan. Francuski mediji danima pišu da će upravo Zidan preuzeti reprezentaciju Francuske i da će potpisati ugovor na četiri godine.