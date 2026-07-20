Fudbalski klub Crvena zvezda predstavio je gostujuću garnituru dresova za novu sezonu.

- Prepoznatljiva plava boja i ove sezone krasi gostujući dres našeg kluba, dok crvene i bele linije donose novu dimenziju dizajna, dodatno ističući njegov moderan izgled - p

Izabranici Dejana Stankovića će imati priliku da novi gostujući dres po prvi put obuku na meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, kada će se sastati sa Larnom u utorak 21. jula od 21 čas, a svi zainteresovani ga već sada mogu obezbediti u Red Star šopu, kao i ONLAJN putem.