Te davne 2014. godine je održan poslednji Fajnal for, tad su u Beogradskoj areni poraženi i Zvezda i Partizan od Cibone i Cedevite, a nakon toga se prešlo na plejof serije. Dugo se spekulisalo o novom fajnal foru, dok je sada usvojen predlog.

Dvanaest godina kasnije se vraća ono što takmičenje čini daleko neizvesnijim, dok će se domaćin turnira naknadno utvrdili nakon konkursa.

Još jedna promena je i to što će biti 20 ekipa, dve grupe po 10, nakon čega će doći do TOP 8 faze i TOP 12 faze, a onda plejina i plejauta. Svi bodovi osvojeni u prvoj fazi se prenose u drugu, a i tamo će se igrati dvokružno.

Šest najbolje plasiranih ekipa iz TOP 8 će direktno u plejof, dok će sedmoplasirani i osmoplasirani igrati sa dve najbolje ekipe iz plejauta za preostala dva mesta. ABA liga počinje poslednjeg vikenda u septembru, dok će Fajnal for biti održan od 28. do 30. maja 2027. godine.