Fudbaleri Crvene zvezde će, ukoliko eliminišu Larn, najverovatnije igrati protiv izraelske Hapoel Bel Ševe u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

To znači da bi crveno-beli mogli da megdan svom nekadašnjem prvotimcu. Kings Kangva glavni je igrač izraelskog tima, ali bi Zvezdi situacija mogla da bude mnogo lakša ako reprezentativac Zambije ode pre eventualnog dvomeča.

Bio je nezadovoljan Kangva što još nije prodat, kasnio je i sa dolaskom na pripreme, a za njegove usluge zainteresovan je AEK iz Atine, koji trenira Marko Nikolić, ljubimac navijača Partizana i bivši šef stručnog štaba crno-belih.

Spekuliše se o cifri od 4.000.000 evra.