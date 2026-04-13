Nastavljen je šampionat Izraela, a Hapoel Ber Ševa je sa 3:1 pobedila Makabi Tel Aviv, i učvrstila se na prvom mestu. Najbolji pojedinac na meču bio je Kings Kangva sa dva pogotka, ali je gest bivšeg Zvezdinog veziste podigao prašinu u Izraelu.

Naime, na poluvremenu se desio incident, gde je Kangva navodno pokazao srednji prst navijačima Makabija.

Međutim, Zambijac tvrdi da nije bilo govora o tome:

- Pokazao sam dva prsta prijatelju na tribinama signalizirajući da je trebalo da bude 2:0 na poluvremenu - citira ga “One”.

- Pokušaj da se Kangvi namesti situacija po kojoj je navodno pokazao srednji prst je sramotna. Vidi se i na snimku da je pokazao dva prsta. Neka pogledaju i druge uglove, ako im nije jasno - navodno su iz Ber Ševe rekli za “One”.