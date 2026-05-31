Češki teniser Jakub Menšik plasirao se u četvrtfinale Rolan Garosa. On je pobedio Rusa Andreja Rubljova sa 3:2. Po setovima je bilo 6:3, 7:6 (6), 4:6, 2:6, 6:3.

Bio je ovo njihov treći međusobni okršaj i treći trijumf Čeha. Menšik je u drugom kolu u pet setova savladao Marijana Navonea, da bi odmah posle meča pao na teren iscrpljen i od vrućine.

Menišk je 27. na ATP listi i šljaka mu nikada nije bila omiljena podloga, pa je ovaj njegov trijumf nad 13. igračem sveta iznenađenje.

Prvi set rešen je praktično na početku kada je Jakub došao do brejka i poveo sa 3:0.

I u drugom setu je Menšik prvi stigao do brejka, servirao je 2:0, ali je Rubljov uspeo da se vrati, pa se otišlo u taj-brejk. Taj-brejk je posle velike borbe pripao prošlogodišnjem šampionu Majamija.

Međutim, Rus se nije predavao. Dosta lako je Andrej dobio treći i četvrti set, pa je odluka o četvrtfinalisti pala u petom.

Popustio je Rubljov pod pritiskom, Menšik mu je zadao odlučujući udarac u osmom gemu, a onda i overio plasman među osam najboljih.

Menšikov naredni rival biće pobednik meča Žoa Fonseka - Kasper Rud.