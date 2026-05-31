Meč je trajao jedan sat i 25 minuta. Andrejeva je osma teniserka sveta, dok se Tajhman nalazi na 170. mestu WTA liste.



Andrejeva će u četvrtfinalu igrati protiv Rumunke Sorane Kirstee, koja je nadigrala Kineskinju Sju Van 6:3, 7:6 (7:4).



Plasman u četvrtfinale izborila je i Ukrajinka Elina Svitolina, koja je pobedila Belindu Benčić iz Švajcarske 4:6, 6:4, 6:0. Svitolina će se u četvrtfinalu sastati sa sunarodnicom Martom Kostjuk, koja je ranije danas nadigrala Poljakinju Igu Švjontek 7:5, 6:1.



Preostali mečevi osmine finala Rolan Garosa biće odigrani sutra, a sastaće se: Arina Sabalenka (Belorusija) - Naomi Osaka (Japan), Medison Kiz (SAD) - Dijana Šnajder (Rusija), Anastasija Potapova (Austrija) - Ana Kalinskaja (Rusija) i Maja Hvalinska (Poljska) - Dijana Pari (Francuska).