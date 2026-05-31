Meč je trajao sat i 31 minut.
U prvom setu viđeno je pet brejkova, a Krunić i Danilina su napravile jedan više, pre nego što su u desetom gemu iskoristile prvu set loptu.
Srpsko-kazahstansku dubl je dobro počeo drugi set, povele su sa 3:1, ali su Ukrajinke uspele da se vrate i izjednače na 3:3. Usledila je nova serija brejkova i ponovo su jedan više, vredan pobede, napravile Krunić i Danilina.
Krunić i Danilina će u četvrtfinalu Otvorenog prvenstva Francuske igrati protiv pobednica meča Elen Peres/Dejmi Šjurs - Beatriz Hadad Maja/Ljudmila Samsonova.
Tenis
Aleksandra Krunić je u četvrtfinalu Rolan Garosa
Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su u četvrtfinale Rolan Garosa u dublu, pošto su pobedile Ukrajinke Angelinu Kalininu i Dajanu Jastremsku sa 6:4, 6:4.
