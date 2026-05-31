Meč je trajao sat i 31 minut.



U prvom setu viđeno je pet brejkova, a Krunić i Danilina su napravile jedan više, pre nego što su u desetom gemu iskoristile prvu set loptu.



Srpsko-kazahstansku dubl je dobro počeo drugi set, povele su sa 3:1, ali su Ukrajinke uspele da se vrate i izjednače na 3:3. Usledila je nova serija brejkova i ponovo su jedan više, vredan pobede, napravile Krunić i Danilina.



Krunić i Danilina će u četvrtfinalu Otvorenog prvenstva Francuske igrati protiv pobednica meča Elen Peres/Dejmi Šjurs - Beatriz Hadad Maja/Ljudmila Samsonova.