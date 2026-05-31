Nekadašnji nemački fudbaler Bastijan Švajnštajger i fitnes instruktorka iz Bugarske Silva Kapitanova, našli su se na meti paparaca, pa je zabeležen njihov strastveni poljubac.

Bivši muž Ane Ivanović i Silva Kapitanova viđeni su ranije ovog meseca u naselju Kala Major na Majorci. Slike su sad ugledale svetlo dana. Na paparaco fotografijama vidi se kako čuveni Nemac dolazi po svoju devojku ispred jedne zgrade, zatim su se poljubili, a onda krenuli dalje njegovim automobilom.

Švajnštajger je primetio paparace, kao i Silva, ali im to uopšte nije smetalo. Nastavili su da se smeškaju, a on ju je držao za ruku dok su prilazili njegovim kolima.

Fotografije su objavljene ubrzo nakon što je objavljeno da je par navodno raskinuo. A kao razlog kraha emotivne veze navodio se spor oko luksuzne hacijende na Majorci.

Kako je ta priča dospela u javnost samo dan nakon što je par viđen kako se strasno ljubi na Majorci, čini se da raskid nije ni blizu, pa se možda radilo o manjoj svađi.

Inače, upravo zbog Bugarke je pukao brak Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera.