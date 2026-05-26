Bankrot 2004. i proterivanje iz profesionalnih liga. Bankrot i 2016. i ponovna selidba u četvrtu ligu. A danas četvrti u Seriji A!

Da se snovi ostvaruju, kako je istakla Danijela Siman Fabregas, dokazao je Komo. Klub rođen daleke 1907. koji je preživeo svašta, pa eto i dve likvidacije, naredne sezone će prvi put igrati u Evropi, i to u Ligi šampiona.

Izabranici Seska Fabregasa, trenera i manjinskog vlasnika kluba čije su gazde indonežanski milijarderi braća Hartono, ostavili su za sobom velikane Milan i Juventus - zajedno imaju devet kontinentalnih titula! - i izborili kartu za elitno društvo.

„Snovi se ostvaruju. Usudili ste se da sanjate i dozvolili ste nam da sanjamo s vama. Liga šampiona... kakvo neverovatno dostignuće. Tako sam ponosna na tebe, ovaj tim i celu porodicu Komo. Ništa nije nemoguće s bogom“, napisala je supruga španskog trenera, 50-godišnja Libanka koja na Instagramu ima 4,3 miliona pratilaca.

Lepa manekenka je uz Fabregasa od 2011, kad je zbog njega ostavila biznismena Elija Taktuka. Venčali su se posle sedam godina veze i imaju troje dece, Danijela još dvoje iz prvog braka. Žive u Komu, mondenskom gradu koji više neće biti poznat samo kao dom bogatih i slavnih...

Komo je u poslednjem kolu u gostima pobedio Kremoneze sa 4:1, što je uz šokantan poraz Milana kod kuće od Kaljarija sa 1:2 dovelo Fabregasov tim do podviga za istoriju.

- Kad sam stigao pre četiri godine kao igrač, presvlačili smo se u baru, danas smo u Ligi šampiona. Ovo je ogromno dostignuće - rekao je 39-godišnji Španac, prvi neitalijan dobitnik nagrade za trenera godine „Enco Bearcot“.