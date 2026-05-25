Rolan Garos? Bolelo je, bilo je i suza, ali kako su prvi sunčani zraci pomilovali telo Osean Doden, šut-karta iz Bulonjske šume se zaboravlja...

Na plaži u Agdu, Crnom biseru Mediterana, kako zovu turistički gradić udaljen 750 kilometara južno od Pariza, 29-godišnjakinja iz Lila navlači boju na sebe kako bi, dabome, skupila još malo slave na društvenim mrežama. Na terenu joj, očigledno, ne ide kao nekad. A to nekad beše davno, juna 2017. bila je 46. reket sveta, što joj je plasman karijere na WTA listi.

Teniserka koja će i dalje privlačiti pažnju - muške, dabome - publike na Instagramu, posle „metle“ u kvalifikacijama za aktuelni grend slem (Beloruskinja Sasnovič je počistila s pariske šljake - 6:1, 6:0) otišla je na jug Francuske. Odande se javila storijem s plaže...

Dodenova se, dakle, i dalje se trudi da svet u njoj vidi najprovokativniju teniserku, zarad čega je postala prva aktivna igračica koja je ugradila silikone u grudi. Od bujnog poprsja ipak više koristi ima na platformi „Onlifans“ gde, kažu, deli eksplicitni sadržaj s pratiocima.

Najbolje godine Osean Doden u teniskom umeću bile su 2016, kad je osvojila jedinu WTA titulu (Kvebek), i naredna, kad je zabeležila rejting karijere (46). Trenutno je 526. na svetu!

Na grend slemovima - pariski počeo juče uspehom Srba - najdalje je dogurala do četvrtog kola, na Australijan openu 2024, a od turnira je dosad zaradila 2.825.516 dolara.