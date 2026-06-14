Nakon što se u javnosti pojavila vest o razvodu Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera nekako je prst sumnje odmah uperen ka ženi koja je godinama bila najbliži saradnik nemačkog fudbalera i neko ko ga je pratio na raznim putovanjima.

Radi se o novinarki Ester Sedlaček koja sa Švajnštajgerom izveštava za "ARD", a i sada su njih dvoje zajedno stigli na Mundijal odakle će komentarisati utakmice u tandem.

Upitana je u izjavi za nemačke medije zbog čega tako rano dolazi na stadion generalno na svim velikim takmičenjima, a pred ovo SP, na koje je došla sa porodicom je pomenula i Švajnija.

- Bilo јe očigledno da će postaviti to pitanje. Zapravo uvek volim da budem na stadionu rano јer mogu tamo da ćaskam sa kolegama. To niјe tipičan kancelariјski posao gde mogu da razmenjuјem ideјe sa drugima tokom pauze za ručak. Gospodin Švaјnštaјger јe drugačiјi. On bi više voleo da stigne neposredno pre početka utakmice. To јe prekasno za mene. Prilično smo udaljeni po tom pitanju. On zaista ne može da razume zašto sam uvek na stadionu tako rano - rekla je Sedlaček.