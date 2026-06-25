Oni su u zajedničkoj objavi na Instagramu obelodanili veridbu. Montel Mekenzi je kleknuo pred Ališu na plaži pored mora.

Ališa Leman je uz suze radosnice rekla "da" i očigledno je bila iznenađena ovim gestom svoje jače polovine.

Zanimljivo, Ališa Leman i Mekenzi Montel, engleski fudbaler i TV ličnost su obelodanili vezu u januaru ove godine, a posle šest meseci je na njenoj ruci zasijao dijamantski prsten.

Montel Mekenzi igra na poziciji desnog beka u nižim rangovima engleskog fudbala, od leta je u Folkestonu, koji je u sedmom rangu, što bi žargonski rekli - u "beton ligi".

Popularnost je stekao kroz učešće u rijalitijima, a dve sezone je bio učesnik popularnog rijalitija u Engleskoj - "Love Island".

Ališa Leman bila lezbijka, imala vezu sa saigračicom iz reprezentacije Švajcarske

Ono što je zanimljivo, Ališa Leman je svojevremeno bila u ljubavnoj vezi sa ženom, saigračicom iz reprezentacije Ramonom Bahman, sa kojom je bila u vezi oko godinu dana od 2021. do 2022. godine.

Posle toga je upoznala Daglasa Luiza, brazilskog fudbalera, kojeg je upoznala kad su oboje igrali za Aston Vilu. Njihova veza je potrajala tri godine, čak su i zajedno prešli u Juventus, ali je sve puklo 2025. godine.

Od januara 2026. godine je sa Mekenzijem Montelom, sadašnjim svojim verenikom.