Mladi italijanski fudbaler Lorenco Spasijano (21) ubijen je ispred svog doma 23. juna, a prema navodima italijanskih medija, motiv zločina mogao bi da bude šokantan.

Spasijano se tog jutra obukao i krenuo na posao na građevini u blizini Napulja, gde je radio kao građevinski radnik.

Međutim, nikada nije stigao na radno mesto. Na kućnom pragu sačekao ga je naoružani mladić koji ga je hicem u grudi usmrtio.

Njegov otac Salvatore, koji se u tom trenutku nalazio u kući, čuo je pucanj i odmah istrčao napolje da vidi šta se dogodilo. Kao zaposleni u hitnoj pomoći, odmah je započeo reanimaciju. Ubrzo je stigla i ekipa Hitne pomoći, ali lekari više nisu mogli da mu spasu život.

Istraga ukazuje da bi motiv ubistva mogao da bude fudbalska utakmica odigrana nekoliko meseci ranije.

Policija je uhapsila osumnjičenog i trenutno ga ispituje. Reč je o 16-godišnjem fudbaleru.

Kako navodi isti izvor, ekipe dvojice mladića sastale su se početkom marta na jednoj fudbalskoj utakmici, tokom koje je Spasijano navodno grubo startovao na tadašnjeg protivnika.

Nakon tog duela došlo je do međusobnog gurkanja i koškanja na terenu, a sukob se kasnije nastavio i van igrališta. Prema navodima medija, Spasijano, koji se bavio borilačkim sportovima, bio je znatno uspešniji u fizičkom obračunu.