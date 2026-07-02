Možda i najzanimljiviji meč za plasman u osminu finala Mundijala, odigraće selekcije Hrvatske i Portugala u Kanadi.

Međutim, komšije bi mogle da se sretnu sa ogromnim problemom, jer su kanadski meteorolozi najavili vremenske nepogode tokom utakmice protiv nekadašnjeg prvaka Evrope. Naime, očekuje se visoka temperatura, kao i grmljavina, odnosno, oluja!

Meč počinje u 19 časova po lokalnom vremenu (1 čas iza ponoći po srednjeevropskom), a najavljuje se čak 32 stepena, dok bi osećaj igrača na terenu bio kao da je +42. Meteorolozi su izdali žuto upozorenje, a taj podatak dodatno komplikuje nastalu situaciju.

Prema pisanju portugalske A Bole, selektor Portugalaca Roberto Martinez morao je u sredu da otkaže trening zbog jakih udara vetra. Prema sigurnosnom protokolu, ako se udari groma dese u blizini od osam milja (oko 13km) meč ili zagrevasnje ekipa mora momentalno da se prekine! Tada se prazne tribine, a akteri i sudijska trojka vraćaju u svlačionice. Nastavak duela je moguć ako u roku od pola časa ne dođe do novog udara groma.

Podsetimo, prošlonedeljni meč Francuska - Iran prekinut je iz istog razloga na poluvremenu, a utakmica je nastavljena tek posle dva sata! U Kanadi je pred okršaj sa BiH u prvom kolu otkazan festival navijača, takođe zbog vremenskih nepogoda.