"Ovo je moja poruka za sve one koji su propustili našu prelepu igru, emocije, slavlje, smeh, suze, obmanu i radost. Svima vama koji ste propustili da vidite decu, bebe, bake i deke, roditelje kako se drže zajedno i gledaju ovu prelepu igru. Žao mi je što us mečevi završeni i što ste propustili svu tu radost i zajedništvo. Žao mi je što ste bili toliko opterećeni mržnjom i kritikama, pa ste sve propustili. Svima onima koji su bili iza olovki i papira, iza ekrana dok su širili mržnju i lažne glasine. Želim da vam kažem da dok ste vi sedeli iza, mi u FIFA smo bili u prvim linijama organizacije, napornog rada, sve da bismo doneli najbolji šou na svetu. Dok se krijete, mi smo istraživali po ulicama Kanade, Meksika i Amerike, pričali sa ljudima, starali se da svi budu bezbedni. Dok vi delite, mi ujedinjujemo.
Ljudi su se držali kao porodice, navijači kao jedno"; počeo je Infantino.
Iako je bilo dosta sukoba, haosa, Infantino tvrdi da je "sve prošlo savršeno" i da nigde nije bilo nikakvog nasilja, incidenata, ni trunke problema...
"Nije bilo nasilja, nije bilo incidenata, svi su bili 100 odsto bezbedni. Samo je bilo radosti i sreće. Sedam miliona iz više od 200 zemalja na svetu je uživalo u turniru u 16 različitih gradova, stadiona, bez ijednog incidenta, nikakvog nasilja nije bilo, samo radosti, emocije, sreće, zajedništva. Svi su bili bezbedni i srećni. Milijarde ljudi gledalo je Mundijal iz svojih domova, delilo momente ljubavi prema igri sa prijateljima i porodicom. Mnoge zvezde iz različitih sfera su dolazile, uživale u događaju i provodile vreme sa fanovima, svi su bili srećni i puni radosti. Sve ovo bilo je moguće zbog vlasti u svakoj od tri države, njihovom doprinosu. Zahvaljujući FIFA i fantastičnom timu koji je radio, zahvaljujući domaćinima šampionata i njihovim ljudima, policiji, privrženosti svih njih. Volontera takođe, tih sjajnih ljudi koji su došli širom sveta i bili deo najvećeg događaja na planeti. Svaki grad bio je pun navijača koji su došli širom planete."
Nastavio je u istom ritmu.
-"Dok su oni slavili, vi ste bili zauzeti sejanjem semena mržnje. Našem svetu je potrebna ljubav, ne mržnja, već tolerancija, a ne podela. Slavlje, ne tuga. Dok ste vi širili mržnju mi smo naporno radili da ujedinimo dve zemlje u ratu. Iran je ušao u Ameriku bez ijednog incidenta i konflikta. Kada je reprezentacija Irana igrala, skandiranje se pretvorilo u jednu pesmu. Navijači su postali zemlja, tim, stali su iza nje. Nije se radilo o politici. Fudbal je zajedništvo, ne podela. Fudbal je veći od mržnje i diskriminacije. Zemlje koje imaju ozbiljne probleme sa zdravljem i drugim izazovima su dobile vizu. Njihovi timovi su se takmičili, milioni navijača su navijali i od kuće i imali nadu za momenat vredan večnosti. Sa radošću i ponosom."
Bilo je i članova iranske delegacije kojima je direktno odbijena viza...
"Spominjete nekoliko ljudi kojima je odbijena viza, a ne obraćate pažnju na milione koji su dobili vizu širom sveta. Fudbal ujedinjuje svet i to smo pokazali ovog leta. Fudbal je doneo i Haiti u svet, zemlju koju mnogi ne mogu da posete. Možda je vreme da sklonite papire i tastature i pokažete poštovanje prema timovima koji su igrali srcem, takmičili se, zemljama koje su doprinele, fanovima koji su putovali, deci koja su došla iz svih delova sveta. Pokažite im ljubav."
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